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В Москве стартовала акция «Подарок за храбрость»

1 июня, в Международный день защиты детей, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте нового проекта в своем Telegram-канале.

В Москве стартовала акция «Подарок за храбрость»
© Baltphoto/Вероника Овсянникова

Как известно, маленькие пациенты не радуются походам к врачу, а некоторое и вовсе боятся. Теперь это мероприятие в глазах детей будет проходить более позитивно. В рамках проекта «Подарок за храбрость» каждый ребенок получит разнообразные подарки – это и яркие брелоки, и магниты, и наклейки.

На всех подарках изображены любимые детские герои, о которых знает каждый.

По словам Собянина, данный проект направлен на создание благоприятной атмосферы в медицинских центрах. Чтобы лечение детей проходило успешно, важен не только профессионализм врачей, но и психологическое состояние и настроение ребенка.

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