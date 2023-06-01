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Собянин: 19 июня откроется городской проект стажировок для подростков 14–18 лет

В период с 19 июня по 11 августа в Москве организуют спецпроект "Стажировки" для подопечных городских семейных центров, в том числе для подростков из семей участников спецоперации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Собянин: 19 июня откроется городской проект стажировок для подростков 14–18 лет
© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Участие в проекте примут москвичи в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята смогут выбрать место стажировки рядом с домом. Среди них будут МФЦ, Московский метрополитен, Мосстрой, ВДНХ и другие столичные организации.

"Ребятам предлагается на выбор порядка 200 специальностей: фотограф, звукорежиссер, IT-специалист, эколог, дизайнер, бухгалтер, юрист и другие", – сообщил мэр.

Сопровождать каждого подростка на стажировке будет наставник и персональный куратор из центра "Моя карьера". Длительность стажировки не превысит 80 часов.

По итогам практических мероприятий подростки получат единовременную стипендию и характеристику. Собянин пояснил, что рекомендательное письмо пригодится ребятам при дальнейшем поступлении в вуз или при трудоустройстве.

Ранее в России предложили вносить данные об учебной практике в трудовую книжку по аналогии с опытом работы. При этом считать учебной практикой предложили деятельность, направленную на развитие навыков по тому профилю, который осваивает студент. Проект был внесен в Госдуму в апреле.

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