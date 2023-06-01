Ефимов: в Москве построят новые школы и детсады в рамках проекта КРТ

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в настоящее время в столице реализуются 30 проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом информирует НСН.

По его словам, 18 из них предусматривают строительство образовательных учреждений — детских садов, школ и колледжей в 17 районах Москвы.

Так, на месте неэффективно использованных участков будет построено 14 школ и 17 детсадов, их будут посещать более девяти тыс. детей.

Также в столице возведут три школы искусств, два колледжа и два здания дополнительного образования, уточнил Ефимов.