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Ефимов: в Москве построят новые школы и детсады в рамках проекта КРТ

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в настоящее время в столице реализуются 30 проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Ефимов: в Москве построят новые школы и детсады в рамках проекта КРТ
© РИА Новости

Об этом информирует НСН.

По его словам, 18 из них предусматривают строительство образовательных учреждений — детских садов, школ и колледжей в 17 районах Москвы.

Так, на месте неэффективно использованных участков будет построено 14 школ и 17 детсадов, их будут посещать более девяти тыс. детей.

Также в столице возведут три школы искусств, два колледжа и два здания дополнительного образования, уточнил Ефимов.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в рамках городской программы «Мой район» на нескольких улицах проведут работы по благоустройству в формате «от дома до дома».

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