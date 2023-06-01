Москвичам рассказали о мероприятиях нового сезона проекта "Уличный артист в парках"

В Москве стартовали выступления победителей проекта "Уличный артист в парках". Свои таланты на городских площадках продемонстрируют музыканты, танцоры, актеры, художники и другие деятели искусства, передает портал мэра и правительства столицы.

© телеграм канал "Город Москва"

В течение всего сезона горожане смогут посмотреть выступления свыше 160 исполнителей, среди которых группа "Обними кита", певицы Лиза Матрешка, Катя Рикеда и другие.

Видео дня

Для москвичей представят авторские представления: игру на кеначо и сампоньо, шоу барабанов, чтение поэзии классиков под инструментальные композиции, брейк-данс в сопровождении диджей-сета. Замруководителя столичного департамента культуры Ака Марзаева отметила, что модернизация городских пространств происходит в том числе за счет творческих и музыкальных представлений.

"Проект "Уличный артист в парках" создан для разножанровых представителей музыкального, театрального, танцевального, художественного и других направлений искусства. Только в прошлом году в рамках пилотного сезона проекта прошло более 600 выступлений", – поделилась она.

Заявки на участие во втором сезоне проекта начали принимать в феврале. Из 654 кандидатов определили 209 финалистов. На последнем этапе состязаний они выступили перед жюри. Эксперты дали оценку исполнительскому мастерству и сценическому образу артистов.

В свою очередь, директор Московского продюсерского центра Андрей Петров заявил, что пилотный сезон проекта дал хороший старт нынешнему. Например, в 2022 году было оформлено 400 заявок, сейчас же число превысило 650.

К проекту присоединились новые парковые площадки, которые захотели разнообразить культурную программу. Так, пространства для выступлений предоставили фуд-молл "Три вокзала. Депо", парк "Ангарские пруды" и Екатерининский парк.