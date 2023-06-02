Москвичам напомнили об изменениях пользования "Тройкой" на МЦД с 3 июня

Начиная с 3 июня карта «Тройка» будет блокироваться, если пассажир забыл приложить ее к валидатору на выходе со станций Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом в пятницу, 2 июня, напомнили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что в случае блокировки карты пассажир потеряет возможность ездить на МЦД, а также совершать бесплатные пересадки на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). Для разблокировки необходимо обратиться в пригородные кассы, услуга пока бесплатная.

— Валидация и оплата проезда — это заключение договора между вами и перевозчиком, который гарантирует получение страховой выплаты в случае нештатной ситуации. Средства от оплаты проезда позволяют нам закупать новые поезда, модернизировать станции и ж/д пути, готовиться к запуску новых МЦД, — пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».