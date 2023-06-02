$80.88-0.0987.10+0.52

Дептранс напомнил о блокировке карты «Тройка» за отсутствие валидации на выходе с МЦД

Начиная с 3 июня карта «Тройка» будет блокироваться, если пассажир забыл приложить ее к валидатору на выходе со станций Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом в пятницу, 2 июня, напомнили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Москвичам напомнили об изменениях пользования "Тройкой" на МЦД с 3 июня
© Вечерняя Москва

Отмечается, что в случае блокировки карты пассажир потеряет возможность ездить на МЦД, а также совершать бесплатные пересадки на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). Для разблокировки необходимо обратиться в пригородные кассы, услуга пока бесплатная.

— Валидация и оплата проезда — это заключение договора между вами и перевозчиком, который гарантирует получение страховой выплаты в случае нештатной ситуации. Средства от оплаты проезда позволяют нам закупать новые поезда, модернизировать станции и ж/д пути, готовиться к запуску новых МЦД, — пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Более 800 тысяч экземпляров сувенирной продукции было подарено пассажирам Московского метрополитена в честь открытия Большой кольцевой линии. Так, пассажиры столичной подземки могли получить географические схемы метро в тубусах, бумажные модели поезда «Москва-2020» для сборки, брендированные чехлы для телефона и многое другое.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий