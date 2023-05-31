Москвичей предупредили о похолодании

О похолодании на выходных предупредил москвичей Гидрометцентр на своем официальном сайте. В субботу, 3 июня, дневная температура опустится до 12-17 градусов.

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В субботу прогнозируется облачность, дожди и ветер 5-10 метров в секунду. В ночь с субботы на воскресенье ожидается 4-9 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до плюс 13-18.

На следующий день осадки станут небольшими и кратковременными, а в облачном небе появятся прояснения. Ветер при этом сохранится.