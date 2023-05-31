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Съезд с Кутузовского проспекта на ТТК будет перекрыт с 3 июня до 20 августа

Съезд с Кутузовского проспекта на Третье транспортное кольцо перекроют с 3 июня до 20 августа. Об этом сообщает Дептранс Москвы в телеграм-канале.

Съезд с Кутузовского проспекта на ТТК перекроют с 3 июня до 20 августа
© портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Перекрытие и ограничение движения введут в связи с проведением строительных работ в районе пересечения Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что съезд с Кутузовского проспекта по направлению в сторону области на внешнюю сторону ТТК полностью перекроют.

Помимо этого, одна полоса будет частично закрыта на участке съезда с внешней стороны ТТК на Кутузовский проспект по направлению в сторону области в районе дома 32, корпуса 1, по Кутузовскому проспекту.

Ранее сообщалось, что движение на некоторых улицах и набережных в Москве перекроют 2, 3 и 4 июня из-за подготовки Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ".

Ограничения начнутся с полуночи 2 июня до 06:00 5 июня на площади Васильевский Спуск, от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.

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