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В Москве повысили штрафы за безбилетный проезд

В Мосгордуме поддержали повышение штрафов за безбилетный проезд в наземном городском транспорте и неоплаченный проход в метрополитен Москвы. Сумма штрафа увеличена с 1 тысяч рублей до 2 тысяч рублей, а для тех, кто неправомерно пользуется льготной картой с 2,5 тысяч до 4 тысяч рублей.

В Москве повысили штрафы за безбилетный проезд
© News.ru

Сейчас мы видим, что прежние штрафы не являются достаточным стимулом, идет, к сожалению, рост правонарушений, связанных с безбилетным проездом. <...> Проезд оплачивают примерно 85% [пассажиров], не оплачивают свой проезд порядка 170 млн человек в год, потери транспортной отрасли [составляют] порядка 3,5-3,7 млрд рублей: 2,7 млрд [рублей] - наземный транспорт, около 1 млрд [рублей] - метрополитен, — сказал редактор законопроекта Степан Орлов.

Штрафы за безбилетный проезд в наземном городском транспорте и неоплаченный проход в метро не менялись в Москве с 2011 года.

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