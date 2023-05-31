В Москве повысили штрафы за безбилетный проезд

В Мосгордуме поддержали повышение штрафов за безбилетный проезд в наземном городском транспорте и неоплаченный проход в метрополитен Москвы. Сумма штрафа увеличена с 1 тысяч рублей до 2 тысяч рублей, а для тех, кто неправомерно пользуется льготной картой с 2,5 тысяч до 4 тысяч рублей.