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Концерты учеников столичных школ искусств пройдут в Москве в июне

В столице пройдут концерты учеников московских школ искусств. Об этом в среду, 31 мая, сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

В Москве пройдут концерты учеников столичных школ искусств
© Вечерняя Москва

Всего запланировано более 10 концертов. Гости в ходе выступлений музыкантов смогут услышать как современные хиты, так и классическую музыку. Кроме того, будут показаны танцевальные номера ансамблей народного танца. Вход на все мероприятия бесплатный.

Так, концерты пройдут на летней сцене Московского зоопарка, в саду имени Баумана, Савеловском парке, а также на летней сцене Государственного музейно-выставочного центра «Росизо». Кроме того, выступления будут представлены и в Парке Горького, и в детском ландшафтном парке «Южное Бутово», пишет сайт мэра Москвы.

Также в Москве пройдет первый молодежный конкурс «Время петь Фатьянова». Участники конкурса споют старые и новые, созданные специально для конкурса, песни.

В стенах Музея Победы 27 мая пройдут два бесплатных концерта с участием 100 юных артистов. Также ансамбль Ad Libitum споет полюбившиеся всем песни «Темная ночь», «На безымянной высоте», «Синий платочек».

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