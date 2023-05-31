Волонтерское движение получит «точку опоры» в округах Москвы

Волонтерское движение получает «точку опоры» в округах Москвы. Об этом в среду, 31 мая, сообщила российский сенатор и представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко.

— Развитие волонтерства — это очень важная тенденция в обществе. Она показывает, как много людей у нас в Москве готовы включаться в общественные инициативы, помогать, заботиться, — отметила она.

Сенатор также напомнила, что на улице Братиславская недавно открылся волонтерский окружной центр «Доброе место». Открытия центра, добавила она, уже давно ждали дети и молодежь района, которые хорошо зарекомендовали себя в добровольческой активности.

Развитие окружных центров «Мосволонтера» идет не первый год. Они уже функционируют в САО, ЗАО и ЗелАО. В этом году будут открыты еще три центра — на юге, востоке и северо-западе, передает агентство городских новостей «Москва».

В столичном парке «Зарядье» открыли «Аллею добра» в рамках ежегодного проекта «Время добра». Уточняется, что участниками акции стали жители столицы, которые получили нагрудный знак отличия «Волонтер Москвы» в прошлом году.