В центре Москвы на несколько дней закроют движение транспорта

Движение транспорта на центральных улицах и набережных в Москве будет ограничено с пятницы, 2 июня, по понедельник, 5 июня, в связи с проведением полумарафона «ЗаБег.PФ». Об этом москвичей и гостей столицы предупредили в пресс-службе Дептранса города.

Так, движение будет закрыто с 00:01 2 июня до 06:00 5 июня, на площади Васильевский Спуск (от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста). С 20:00 3 июня до 06:00 5 июня нельзя будет проехать по Москворецкой улице (на участке от Москворецкой набережной до улицы Варварки).

С 7:00 4 июня движения закроют на Малом Москворецком мосту, улицах Большая Ордынка, Большая Полянка, Житная, Мытная, в Новокрымском проезде, на Кремлевской, Москворецкой набережных, а также на съездах с улицы Остоженка и с Пречистенской набережной. С 12:15 в этот же день перекроют участок Садового кольца (от улицы Валовая до Новинского бульвара).

Кроме того, 4 июня с 8:00 движение транспорта ограничат на Смоленской, Краснопресненской и Фрунзенской набережных, с 8:30 на Ростовской, Саввинской набережных, в Крымском проезде. С этого дня и до окончания мероприятия парковка на указанных участках будет недоступна.

Горожан предупредили, что 4 июня с 7:00 до 10:15 временно будет организован поворот с дублера Садового кольца (внутренняя сторона) на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, строение 1 по Валовой улице. Кроме того, в эти часы будет организовано двустороннее движение в 1-м, 2-м, 3-м Кадашевском, в 1-м Казачьем и в Большом Толмачевском переулках. Парковка здесь также будет недоступна до окончания мероприятия.