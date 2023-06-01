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Карты «Тройка» с детскими рисунками начали продавать в столичном метро

В столичном метро запущена продажа транспортных карт «Тройка» с детскими рисунками, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Карты «Тройка» с детскими рисунками начали продавать в столичном метро
© РИА Новости

«В честь Международного дня защиты детей мы выпустили четыре варианта карты «Тройка» с изображением работ победителей в конкурсе детских рисунков. Приобрести их можно на стойках «Живое общение», на сайте интернет-магазина, а также в сувенирных магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он напомнил, что на сайте и в приложении «Активный гражданин» проходило голосование за лучшие детские рисунки на тему «Метро». Москвичи выбрали победителей в четырех возрастных категориях. Победителям конкурса вручат тематические карты с их работами.

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