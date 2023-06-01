Карты «Тройка» с детскими рисунками начали продавать в столичном метро

«В честь Международного дня защиты детей мы выпустили четыре варианта карты «Тройка» с изображением работ победителей в конкурсе детских рисунков. Приобрести их можно на стойках «Живое общение», на сайте интернет-магазина, а также в сувенирных магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.