Карты «Тройка» с детскими рисунками начали продавать в столичном метро
В столичном метро запущена продажа транспортных карт «Тройка» с детскими рисунками, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В честь Международного дня защиты детей мы выпустили четыре варианта карты «Тройка» с изображением работ победителей в конкурсе детских рисунков. Приобрести их можно на стойках «Живое общение», на сайте интернет-магазина, а также в сувенирных магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Он напомнил, что на сайте и в приложении «Активный гражданин» проходило голосование за лучшие детские рисунки на тему «Метро». Москвичи выбрали победителей в четырех возрастных категориях. Победителям конкурса вручат тематические карты с их работами.