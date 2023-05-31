Раскрыта программа детского фестиваля искусств «Небо» в Москве

Программу московского детского фестиваля искусств «Небо» раскрыли «Мосленте» его организаторы. Мероприятия, посвященные Дню защиты детей, пройдут в Парке Горького в ближайшие субботу и воскресенье, 3 и 4 июня.

© Мослента

Всего в парке будет оборудовано семь площадок, на которых организуют более 70 различных мероприятий для детей, подростков и их родителей. Гостей ждут научные опыты, выставки, спектакли-променады, мастер-классы по сценическому движению, диджеингу и современному искусству, театральные постановки и концерты.

На Главной сцене фестиваля у Фигурного фонтана артисты Театра на Малой Бронной, Московского музыкального театра «Геликон-опера», независимого театра «Трикстер» покажут театрально-музыкальные шоу. Здесь же пройдут спектакли инклюзивных и детских театров. Закроет фестиваль симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и Волк» и «Карнавал животных».

На танцевальной площадке на Центральной аллее в первый день фестиваля основная программа будет посвящена театру и цирку, а во второй — танцу и музыке. Здесь организуют карнавал, шествия и интерактивные приключения от Государственного уличного театра Картонии, Лаборатории «Люди Рыбы», Антикварного цирка и независимых театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Второй день фестиваля «Небо» будет полностью посвящен пластическому искусству и вокальному мастерству. В «Зеленой Школе» пройдут мастер-классы по анимации и танцу, а также показы известных мультфильмов и встречи с их главными героями. На площадке «Плюс Дача Всесезонная» организуют спектакли для самых маленьких.

В центре парка будут работать лекторий и Научная детская площадка. Посетители смогут увидеть физические и химические опыты, а также в доступной форме узнать о научных открытиях и современных технологиях. Рядом, на площадке «Рестопаркинга», можно будет погрузиться в историю электронной музыки и научиться создавать ее самостоятельно.