В Москве пройдет третья конференция «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов»

«Активность региональных компаний в части разработки и внедрения ESG-стратегий значительно увеличилась за прошедшие годы, как и количество реализуемых мероприятий и проектов. Поэтому для нас особенно ценно начать новый бизнес-сезон ключевых событий Ассоциации в сфере ESG с повестки, основанной на региональной проблематике и практиках», — отметила заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Катерина Киндрук.