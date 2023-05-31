В Москве открылся уникальный музей в темноте

Представьте себе пространство, где вы абсолютно ничего не видите. Речь не о той темноте, к которой глаза со временем привыкают. Речь - о "темноте-эталоне", в которой не различаешь даже контуры предметов. Именно в такой обстановке оказывается каждый посетитель столичного "Сенсориума" - музея на Арбате, где лишенные зрения гиды проводят экскурсии для людей с нормальным зрением.

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"Музей в темноте - прекрасная возможность взглянуть на людей с новой стороны, - говорит гид Василий Дрожжин. - Находясь в пространстве, в котором не можешь использовать зрение, ты неосознанно раскрываешься и снимаешь маску, обращаясь к собственным переживаниям и чувствам".

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Читая новости, порой начинаешь думать об опасностях нашего мира. Но мир в темноте, который "видишь" в "Сенсориуме", - еще более пугающий, прежде всего полной неизвестностью. У тебя есть лишь один проводник - голос экскурсовода. И постепенно степень доверия и привязанности к нему растет. Ты ведь не знаешь, что тебя ждет за дверью.

На самом деле, говорит основатель и инвестор проекта Дмитрий Тейбаш, в музее пять локаций: квартира, лавка специй, испанский дворик, спортивный зал и релакс-комната. В такой последовательности тоже есть смысл. Например, попадая в темноту, в первую минуту многие гости испытывают волнение. А когда пространство по-домашнему близко и знакомо, легче расслабиться. Потому вначале идет квартира.

В музее пять локаций: квартира, лавка специй, испанский дворик, спортивный зал и релакс-комната

Но постепенно квест усложняется. Ориентироваться можно по внезапно проснувшимся ощущениям. Например, стук обуви по брусчатке, мелодичное журчание фонтанчика с питьевой водой говорит о том, что мы - в испанском дворике. Знакомые ароматы - в лавке специй. Даже удивительно, что незрячие экскурсоводы не только "видят" все это, но и на каком-то интуитивном уровне чувствуют всю группу.

"Никогда не забуду, как на моей первой экскурсии в полной темноте гид, стоявшая на расстоянии нескольких метров от группы, попросила человека повернуться в ее сторону, - говорит Дмитрий Тейбаш. - Никто в полной темноте не мог знать, кто как стоит. Мне кажется, кроме как сверхчувствованием пространства это никак не объяснить".

Пространство для экскурсоводов даже шире, чем для нас. Гиды, например, занимаются дайвингом, прыгают с парашютом, играют на гитаре, в футбол, являются тренерами или радиоведущими.