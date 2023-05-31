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Гостям Музея Победы расскажут о подвиге трудовых коллективов в годы ВОВ

В четверг, 1 июня, в Музее Победы в честь Международного дня защиты детей откроется выставка «Трудовые коллективы — все для Победы!» .Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

Гостям Музея Победы расскажут о подвиге трудовых коллективов в годы ВОВ
© Музей Победы

Новая экспозиция посвящена вкладу воспитанников системы государственных трудовых резервов (ГТР) в обеспечение фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны.

ГТР Советского Союза представляет собой особую методику плановой подготовки квалифицированной рабочей силы для ведущих отраслей народного хозяйства. На обучение призывались молодые люди из сел и городов. Выпускники обязаны были отработать четыре года на госпредприятиях, а экзаменом для созданной системы стала война.

На выставке будут представлены личные вещи героев труда, плакаты, газеты и фотографии военных лет, документы и многие другие раритетные экспонаты. Выставка продолжит работу до 12 июля.

Кроме того, в Международный день защиты детей в столичном Музее Победы пройдет специальная праздничная программа. Гостей заведения ожидают экскурсии по нескольким экспозициям, а также праздничный концерт и мастер-классы.

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