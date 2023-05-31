$80.69+0.6386.51+0.61

В Москве демонтируют незаконные помещения в особняке XIX века около Павелецкого вокзала

Незаконные помещения в особняке 1870 года постройки около Павелецкого вокзала демонтируют в Москве, что вернет зданию исторический вид. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

В Москве демонтируют незаконные помещения в особняке XIX века около Павелецкого вокзала
© РИА Новости

"В центре столицы по решению суда демонтируют незаконные помещения в особняке 1870 года постройки, расположенном около Павелецкого вокзала. Таким образом зданию вернут исторический вид и планировки", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, суд признал незаконной реконструкцию исторического здания на Летниковской улице в ЦАО, в результате которой площадь сооружения выросла на 693 кв. м - до 1,7 тыс. кв. м. Как установила строительно-техническая экспертиза, работы проводились без получения необходимых разрешений и были выполнены с нарушениями строительных норм и правил.

Изменение площади объекта произошло в результате реконструкции - в здании сделали подвал, а на первом, втором и третьем этажах демонтировали существовавшие перегородки и стены, также были устроены перекрытия. Суд удовлетворил иск города к собственнику сооружения и постановил демонтировать конструкции и вернуть зданию первоначальный вид в течение месяца. В противном случае город снесет самострой своими силами, а расходы возложит на ответчика, пояснили в пресс-службе.

"Объект может быть признан самостроем в трех случаях: собственник не оформил и не согласовал с правительством Москвы необходимую градостроительную документацию, земельный участок не предоставлялся для строительства или реконструкции, а также если при проведении работ допущены нарушения норм и правил, в результате чего эксплуатация здания представляет угрозу жизни и здоровью граждан", - напомнили в департаменте.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий