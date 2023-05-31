В Москве строят новую штаб-квартиру "Яндекса" с пятью подземными этажами

В Москве на улице Косыгина неподалеку от метро "Воробьевы горы" кипит стройка.

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Сначала там снесли гостиницу "Корстон", известную в советское время как "Орленок". В 1991 году в ней прошел последний съезд ВЛКСМ, на котором комсомол распустили, а потом это место было известно своим казино. Сейчас же тут возводят новую штаб-квартиру "Яндекса" - здание из нескольких крыльев, которое будет не только оригинально выглядеть, но и вместит в себя много функций. И ко многим из них свободный доступ откроют для всех.

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Родом из Гагаринского района

В компании напоминают, что "Яндекс" родом из Гагаринского района. История его началась в "сталинке" на площади Гагарина - здесь размещалась основанная будущими создателями "Яндекса" компания "Аркадия". В Институте общей генетики на улице Губкина снимала помещение компания CompTek, из которой вырос "Яндекс", а первым настоящим офисом "Яндекса" стал Вычислительный центр РАН на улице Вавилова.

"Площадь Гагарина и Институт общей генетики, Вычислительный центр РАН и главное здание МГУ, Дворец пионеров на Воробьевых горах - все эти места сыграли важную роль в прошлом "Яндекса" и его сотрудников. Теперь с Гагаринским связано и будущее компании", - сообщает "Яндекс".

Подземный баскетбол

Начнем с того, что площадь нового здания - 260 тыс. кв. м - это как целый микрорайон. Вместится все это в три крыла высотой от 12 до 15 этажей, объединенных центральным атриумом. Откуда же такие площади? Во-первых, крылья предусмотрены впечатляющих размеров - это видно уже сейчас, хотя готовность объекта строители оценивают в 25%. Кроме того, здание уходит под землю более чем на 20 метров, что позволит разместить там еще пять подземных этажей.

"Это можно сравнить с мелкозаглубленными станциями метро, - приводит аналогию председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. - У комплекса будет также многоуровневая крыша, где разместятся смотровые площадки и фасады с большеразмерными витражами. Архитектурный бетон компонуется с элементами подвесного вентилируемого фасада, что даст ощущение воздушности".

Для гостей там будут работать рестораны, кафе и зона отдыха. После благоустройства восстановят и расширят каштановый парк, в итоге получится своеобразный город в городе, пользоваться которым смогут не только сотрудники "Яндекса". Первые два этажа станут общедоступными, в них разместят конференц-залы, сувенирные магазины, аптеки, салоны красоты и другие сервисы.

На подземных этажах помимо парковки на 1630 мест оборудуют спорткомплекс с баскетбольной площадкой и бассейном. С 3-го по 15-й этажи разместятся офисы, в них будут работать сотрудники компании. Но в то же время "Яндекс" хочет сделать свой новый дом и образовательным пространством - для этого проектом предусмотрены презентационные залы, учебные классы, лекторий и даже музей вычислительной техники.

Второе "Зарядье"

Здание внушительных размеров будет выглядеть парящим за счет панорамного остекления - стеклом покроют почти всю поверхность фасадов. Впрочем, на стенах будут и другие элементы, например титановые панели, которые имеют свойство сливаться со средой. Поэтому в разную погоду и время суток здание будет выглядеть по-разному в зависимости от освещения. Автор проекта - лондонское бюро PLP Architecture.

"Штаб-квартира "Яндекса" - пример технологичной и современной архитектуры, за которой стоят сложнейшие инженерные решения. Строительство такого масштабного и амбициозного комплекса по своей функциональной сложности не имеет аналогов в России", - отмечает директор по девелопменту занятой на строительстве компании MR Group Александр Сурменев.

Закончить строительство и сдать комплекс в эксплуатацию планируется в середине следующего года. Важно, что оно будет не выше снесенной ранее гостиницы - максимальная высота не превысит 75 метров.

Внимания заслуживает и обновленный парк, который появится возле комплекса между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича. В "Яндексе" говорят, что в нем будет несколько зон: спортивная, зеленая, детская и общая.