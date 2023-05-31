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Москвичам рассказали о ремонте библиотек на улице Генерала Глаголева

Завершился капитальный ремонт детской и взрослой библиотек на улице Генерала Глаголева. Об этом в среду, 31 мая, сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Антон Мельников.

Москвичам рассказали о ремонте библиотек на улице Генерала Глаголева
© вечерняя москва

Отмечается, что изначально учреждения располагались на улице Демьяна Бедного, дом 16. Позднее здание было снесено в рамках программы реновации.

Теперь библиотеки находятся по адресу: улица Генерала Глаголева, дом 19. Помещение было выбрано в рамках программы «Градостроительная политика». Площади взрослых и детских отделений составляют 354 и 864 квадратных метра соответственно.

— Основной задачей было сохранить для местных жителей шаговую доступность учреждений образования и культуры после переезда в другие помещения, создать в них условия для самообразования и развития творчества как взрослых, так и детей, а также способствовать организации разнообразных полезных форм досуга, — рассказал Мельников.

В библиотеках оборудованы читальные залы, компьютерные и кружковые зоны, а также места для отдыха. Учреждения оборудованы в том числе кофе-поинтами и местами приема пищи, передает официальный сайт мэра Москвы.

Площадки акции «Библионочь» в Москве посетили более 41 тысячи человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, на сайте акции прошла онлайн-трансляция «Библионочь» на волне» с Южного речного вокзала и теплохода «Москва-61». Всего трансляции акции посмотрели больше 300 тысяч раз.

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