$80.69+0.6386.51+0.61

Назван самый популярный павильон "Здоровая Москва"

С 16 мая в столице начали работу павильоны "Здоровая Москва", в которых горожане могут бесплатно и без предварительной записи пройти медицинское обследование. Самым посещаемым среди москвичей стал павильон, расположенный в сквере у метро "Пражская". Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы:

Назван самый популярный павильон "Здоровая Москва"
© РИА Новости

"Уже несколько недель в столице работают павильоны "Здоровая Москва". В них можно пройти целый ряд диагностических исследований, а также определить возможные изменения в состоянии здоровья после перенесенной коронавирусной инфекции. Количество горожан, желающих быстро и в комфортной обстановке пройти обследование без предварительной записи, постоянно растет. Самым популярным среди москвичей стал павильон в сквере у метро "Пражская". Также пользуются популярностью парк "Ангарские пруды" и сквер по Олонецкому проезду, где расположены второй и третий по посещаемости павильоны соответственно".

Проект "Здоровая Москва" стартовал в 2019 году. Он направлен на выявление рисков развития на ранних стадиях различных заболеваний: от болезней сердца до онкологии. В павильоне можно проверить ключевые показатели своего здоровья, проконсультироваться со специалистами о способах профилактики и, в случае отклонений, получить направление на дополнительные исследования и консультации.

Павильоны ждут посетителей ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Павильоны расположены в парках и скверах города, в них уютно, работают кондиционеры и установлены кулеры с питьевой водой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий