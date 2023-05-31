Назван самый популярный павильон "Здоровая Москва"

"Уже несколько недель в столице работают павильоны "Здоровая Москва". В них можно пройти целый ряд диагностических исследований, а также определить возможные изменения в состоянии здоровья после перенесенной коронавирусной инфекции. Количество горожан, желающих быстро и в комфортной обстановке пройти обследование без предварительной записи, постоянно растет. Самым популярным среди москвичей стал павильон в сквере у метро "Пражская". Также пользуются популярностью парк "Ангарские пруды" и сквер по Олонецкому проезду, где расположены второй и третий по посещаемости павильоны соответственно".