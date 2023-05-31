Назван самый популярный павильон "Здоровая Москва"
С 16 мая в столице начали работу павильоны "Здоровая Москва", в которых горожане могут бесплатно и без предварительной записи пройти медицинское обследование. Самым посещаемым среди москвичей стал павильон, расположенный в сквере у метро "Пражская". Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы:
"Уже несколько недель в столице работают павильоны "Здоровая Москва". В них можно пройти целый ряд диагностических исследований, а также определить возможные изменения в состоянии здоровья после перенесенной коронавирусной инфекции. Количество горожан, желающих быстро и в комфортной обстановке пройти обследование без предварительной записи, постоянно растет. Самым популярным среди москвичей стал павильон в сквере у метро "Пражская". Также пользуются популярностью парк "Ангарские пруды" и сквер по Олонецкому проезду, где расположены второй и третий по посещаемости павильоны соответственно".
Проект "Здоровая Москва" стартовал в 2019 году. Он направлен на выявление рисков развития на ранних стадиях различных заболеваний: от болезней сердца до онкологии. В павильоне можно проверить ключевые показатели своего здоровья, проконсультироваться со специалистами о способах профилактики и, в случае отклонений, получить направление на дополнительные исследования и консультации.
Павильоны ждут посетителей ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Павильоны расположены в парках и скверах города, в них уютно, работают кондиционеры и установлены кулеры с питьевой водой.