«Человек-паук» спустился по стене многоэтажки в центре Москвы и попал на видео
«Человек-паук» спустился по стене многоэтажки в центре Москвы и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Пресня М125».
«Человека-паука заметили в Пресненском районе», — написано в комментарии к ролику.
На кадрах босой мужчина спускается из окна второго этажа по стене дома и рифленым воротам.
«Все ждала, когда из рук у него выскочит паутина», «Пиво перестают продавать в 23:00. Я в 22:55», «Еще и босиком», «Паркур — новое движение, способ самовыражения», «Чисто за пивком вышел», «Когда лень спускаться по лестнице», «Дружелюбный сосед идет за пивком», «Я думала, он в аптеку так торопился», «Очень профессионально он это сделал. Явно не первый раз», — отреагировали подписчики канала.
Ранее «Пумба» пробежался по улице в Подмосковье и попал на видео.