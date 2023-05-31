«Человек-паук» спустился по стене многоэтажки в центре Москвы и попал на видео

«Все ждала, когда из рук у него выскочит паутина», «Пиво перестают продавать в 23:00. Я в 22:55», «Еще и босиком», «Паркур — новое движение, способ самовыражения», «Чисто за пивком вышел», «Когда лень спускаться по лестнице», «Дружелюбный сосед идет за пивком», «Я думала, он в аптеку так торопился», «Очень профессионально он это сделал. Явно не первый раз», — отреагировали подписчики канала.