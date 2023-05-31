Москвичей предупредили о похолодании в предстоящие выходные

В предстоящие выходные в Москве ожидается похолодание. В субботу, 3 июня, прогнозируется до 15 градусов, а в воскресенье, 4 июня, ночью и утром – до 5 градусов, передает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, ухудшение погоды связано с адвекцией холодного воздуха. Она отметила, что погода в эти выходные больше подходит началу мая, а не июня.

3 июня ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. В ночное время будет относительно тепло, в Москве столбики термометров покажут до 8–10 градусов, в Подмосковье – от 5 до 10 градусов. Днем в субботу температура значительно понизится, до 15–17 градусов.

По области разброс температуры будет от 12 до 17 градусов. Кроме того, прогнозируется плотный северный ветер, из-за чего погода будет казаться холоднее.

Уже к воскресенью осадки прекратятся. "Ночная и утренняя температуры еще понизятся, мы ждем, что в Москве она будет где-то в переделах 5–7 градусов, по области – понижение до 3 градусов. Дневная температура по региону – 14–19, значит, в Москве будет где-то 17–19", – поделилась синоптик.