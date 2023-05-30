Урок о легендарных военных песнях прошел в Музее Победы

Открытый урок, посвященный легендарным военным песням, прошел во вторник, 30 мая, в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

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Гостями мероприятия стали ученики 1–6-х классов школы № 158. Они не только прослушали легендарные песни, но и узнали историю их создания.

— Крылатое латинское выражение «когда говорят пушки, музы молчат» было полностью опровергнуто в годы Великой Отечественной войны. За относительно короткий исторический период создано огромное количество песен-шедевров. Кроме того, лучшие музыканты, артисты, певцы выступали на фронтах. Музы не молчали! — рассказал школьникам педагог центра «Радость».

Помимо этого, ученики смогли посетить экспозицию «Герои фронта и тыла».

Музей Победы в рамках киноклуба «Поклонка» планирует провести в июне пять бесплатных кинопоказов. В программе значатся как российские, так и зарубежные картины.