Синоптик предупредил о сильном ливне в московском регионе
На западе Москвы, а также в ряде районов Московской области в среду, 31 мая, ожидается сильный ливень, рассказала в своем Telegram-канале главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
«Зона довольно интенсивного дождя подойдет завтра к Москве с запада», - предупредила метеоролог.
По ее данным, после 8:00 мск ливень усилится и распространится на весь город.
Позднякова уточнила, что наиболее интенсивные осадки ожидаются на Волоколамском, Дмитровском, Ленинградском и Можайском направлениях.
За 4 часа, с 8:00 до 12:00 мск, выпадет 4-6 мм осадков. К 15:00 ливень предположительно завершится, погода улучшится. Термометры покажут до +18°C, отметила синоптик.