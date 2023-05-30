Синоптик предупредил о сильном ливне в московском регионе

На западе Москвы, а также в ряде районов Московской области в среду, 31 мая, ожидается сильный ливень, рассказала в своем Telegram-канале главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Зона довольно интенсивного дождя подойдет завтра к Москве с запада», - предупредила метеоролог.

По ее данным, после 8:00 мск ливень усилится и распространится на весь город.

Позднякова уточнила, что наиболее интенсивные осадки ожидаются на Волоколамском, Дмитровском, Ленинградском и Можайском направлениях.