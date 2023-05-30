Движение на участке ТТК в районе Новохохловской улицы ограничат с 1 до 25 июня
Из-за строительных работ с 1 до 25 июня будет ограничено движение на участке Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе ул. Новохохловская, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 1 до 25 июня будет недоступна для движения одна полоса на участке внешней стороны ТТК в районе ул. Новохохловская. Это связано с проведением строительных работ», - говорится в сообщении.
Как уточняется, ограничение введут на участке ТТК (внешняя сторона) от д. 26а, стр. 6 до д. 26а, стр. 1 по ул. Новохохловская.