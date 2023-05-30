Остановка «Метро «Бауманская» временно перенесется 31 мая

Остановка трамваев и автобусов «Метро «Бауманская» с 31 мая временно переносится в сторону Аптекарского переулка. Об этом во вторник, 30 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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В частности, трамваи № 4, 37, 43 и 50 будут останавливаться раньше, за перекрестком со Спартаковской улицей. Для автобуса № 440 остановочный пункт работать не будет, рекомендуется использовать «Бакунинскую улицу».

— Изменения — на время благоустройства Бауманской улицы, — пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

11 апреля стало известно об изменении схемы движения трамваев на Нижней Красносельской улице. Отмена разворота автомобилей через пути возле дома 5, строение 4, позволит транспорту курсировать на 25 процентов быстрее.