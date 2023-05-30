Лягушачьи пения начались на природных территориях столицы

На столичных водоемах сейчас в самом разгаре сезон пения озерных, прудовых и зеленых лягушек. Громкие выступления слышны по утрам и в сумерках. Об этом во вторник, 30 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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Самыми голосистыми оказались самцы лягушек. Характерным звуком они привлекают подруг на свою территорию, а также демонстрируют конкурентам, что место уже занято. У самцов озерной и прудовой лягушки имеются специальные резонаторы, усиливающие «песню любви».

Самые звонкие и массовые концерты можно услышать в природно-исторических парках «Москворецкий», «Покровское-Стрешнево», «Кузьминки-Люблино», «Сокольники». Завершаются подобные «выступления» ближе к концу июня, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».