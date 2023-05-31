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Новый дом на 350 квартир построят в столичном Коптеве

В рамках программы реновации в столичном районе Коптево возведут новый дом на 350 квартир. Об этом в среду, 31 мая, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Новый дом на 350 квартир построят в столичном Коптеве
© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Оформление помещений будет выполнено в соответствии со всеми стандартами программы реновации. В комнатах установят розетки и выключатели, на кухнях поставят мойки и плиты. Кроме того, на подземном уровне дома обустроят паркинг, а на первом этаже появятся помещения для будущих общественных заведений. Территорию вокруг дома благоустроят: появятся скамейки, скверы и вазоны с растениями, пишет сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что, согласно отчетам, за первые пять месяцев текущего года в столице расселили 102 дома.

В рамках реновации в Москве уже демонтировали 216 расселенных домов, где сейчас идет строительство 78 новостроек. В настоящее время дома по реновации возводят в 41 районе города в десяти округах. Большая часть расположена в ЗАО и ВАО.

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