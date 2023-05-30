Горожанам рассказали о преимуществах выделенных полос в центре Москвы
В центре Москвы автобусы и электробусы в часы пик стали ходить вдвое быстрее благодаря появлению новых выделенных полос. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
— В среднем в будний день в мае на семи маршрутах по этим выделенкам в ЦАО проезжали более 46 тысяч пассажиров. А еще ввод одной такой полосы снижает аварийность с городским транспортом до 30–40 процентов, — сказал он.
Также время поездки сократилось до девяти минут, а городской транспорт вблизи Белорусского вокзала перестал зависеть от трафика. Как сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы», на маршрутах теперь лучше соблюдается расписание.
В столице приступили к тестовой эксплуатации электробусов малого класса «ГАЗель e-City». Такой мини-электробус вместит в себя 16 человек.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, благодаря локализации производства электробусов в Москве сократились сроки сборки, а также удалось сэкономить на логистике. Всего в ближайшие два года в парки Мосгортранса придут 1,2 тысячи электробусов.