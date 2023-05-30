Фестиваль «Намасте Москва 2023» пройдет в столичном посольстве Индии
Посольство Индии в Москве пригласило жителей и гостей столицы на яркий ежегодный фестиваль «Намасте Москва 2023». Он состоится 24 июня.
Мероприятие проведут в здании посольства Индии по адресу улица Воронцово Поле, дом № 6–8. Благотворительный фестиваль «Намасте Москва 2023» встретит гостей разнообразными прилавками. На них представят роспись мехенди, хиромантию, одежду, украшения, изделия ручной работы, чай, специи, косметику, продуты и многое другое. Кроме того, посетители фестиваля смогут попробовать индийские деликатесы.
В программу мероприятия включат традиционные танцы и музыку. Гости смогут услышать игру на тамболе, принять участие в конкурсах рисунков для детей различных возрастных групп, розыгрышах, лотереях и играх. Также посетители смогут сделать снимки на память в тематических фотозонах.
В период с 1 июня по 2 июля в зале «Зарядье» проведут первый Московский летний музыкальный фестиваль. В его рамках пройдет свыше 30 концертов, разноплановых по форме и содержанию. Его закрытие состоится на сцене Большого амфитеатра парка «Зарядье», где будет исполнена Симфония № 9 Бетховена.