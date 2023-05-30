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Фестиваль «Намасте Москва 2023» пройдет в столичном посольстве Индии

Посольство Индии в Москве пригласило жителей и гостей столицы на яркий ежегодный фестиваль «Намасте Москва 2023». Он состоится 24 июня.

Фестиваль «Намасте Москва 2023» пройдет в столичном посольстве Индии
© Вечерняя Москва

Мероприятие проведут в здании посольства Индии по адресу улица Воронцово Поле, дом № 6–8. Благотворительный фестиваль «Намасте Москва 2023» встретит гостей разнообразными прилавками. На них представят роспись мехенди, хиромантию, одежду, украшения, изделия ручной работы, чай, специи, косметику, продуты и многое другое. Кроме того, посетители фестиваля смогут попробовать индийские деликатесы.

В программу мероприятия включат традиционные танцы и музыку. Гости смогут услышать игру на тамболе, принять участие в конкурсах рисунков для детей различных возрастных групп, розыгрышах, лотереях и играх. Также посетители смогут сделать снимки на память в тематических фотозонах.

В период с 1 июня по 2 июля в зале «Зарядье» проведут первый Московс­кий летний музыкальн­ый фестиваль. В его рамках прой­дет свыше 30 концерт­ов, разноплановых по форме и содержанию. Его закрытие состоится на сцене Большого амфи­театра парка «Зарядь­е», где будет испол­нена Симфония № 9 Бет­ховена.

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