Вильфанд рекомендовал москвичам не ждать жары в первую неделю лета

В начале следующей недели температура в Москве начнет постепенно повышаться, но ждать резкого наступления жары не следует. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .

«По предварительным расчетам, на следующей неделе, в понедельник, температура в Москве все еще будет ниже нормы, но уже на 2-3 градуса, и затем - постепенное повышение температуры, но не резкое. Резкой жары до середины следующей недели не прогнозируется», - заявил Вильфанд.