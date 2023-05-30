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2 часа назад

В Москве эвакуированных жильцов дома, куда попал беспилотник, начали пускать в квартиры

ТАССиещё 1

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Жильцов многоэтажного жилого дома на улице Атласова в Новой Москве, эвакуированных во вторник утром после атаки беспилотника, начали пускать в квартиры, передает корреспондент ТАСС с места события.

Взрывотехники уже завершили работу, они покинули место происшествия.

Ранее во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили ТАСС, что сотрудники ведомства выясняют обстоятельства инцидента в Новой Москве по улице Атласова, дом 11, после которого в многоэтажном жилом доме выбило стекла. По словам очевидцев, в момент инцидента был слышен звук взрыва. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, вокруг дома обнаружены обломки, похожие на фрагменты беспилотника.

Как уточнили позднее в Минобороны, во вторник утром киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве, задействовав восемь БЛА самолетного типа. Все беспилотники поражены.

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