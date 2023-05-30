В Москве эвакуированных жильцов дома, куда попал беспилотник, начали пускать в квартиры

МОСКВА , 30 мая. /ТАСС/. Жильцов многоэтажного жилого дома на улице Атласова в Новой Москве, эвакуированных во вторник утром после атаки беспилотника, начали пускать в квартиры, передает корреспондент ТАСС с места события.

Ранее во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили ТАСС, что сотрудники ведомства выясняют обстоятельства инцидента в Новой Москве по улице Атласова, дом 11, после которого в многоэтажном жилом доме выбило стекла. По словам очевидцев, в момент инцидента был слышен звук взрыва. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, вокруг дома обнаружены обломки, похожие на фрагменты беспилотника.