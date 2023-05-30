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Baza: в центре Москвы полицейские проверяют канализационные люки

В центре Москвы, по предварительным сведениям, сотрудники полиции с утра проверяют канализационные люки. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

В Москве началась проверка канализационных люков
© РИА Новости

По информации очевидцев, стражи порядка вместе с работниками водоканала осматривают канализационные люки с фонариками. Полицейские открывают люки, проверяют и затем направляются к следующим.

«С чем связана такая проверка — неизвестно», — добавили в издании.

Другие подробности по ситуации с профилактическими мероприятиями в Москве не приводятся.

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