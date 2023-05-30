Стало известно об отключении спутниковой навигации в Москве

Согласно сообщению, беспилотные аппараты наводятся по спутниковой связи. Автомобилисты и работники столичного такси пожаловались на перебои в работе навигационной системе, отмечает канал.

Утром 30 мая стало известно об атаке беспилотников на Москву, известно о трех поврежденных домах. Взрывы произошли в Новомосковском административном округе, а также на Профсоюзной улице и на Ленинском проспекте.