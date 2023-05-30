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Департамент транспорта: движение восстановили по улице Удальцова в Москве

В московском департаменте транспорта сообщили, что в Москве восстановили движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента.

Восстановлено движение по улице Удальцова в Москве
© РИА Новости

«Движение по улице Удальцова восстановлено», — отмечается в публикации.

Ранее московских водителей предупреждали об ограничении движения на юго-западе города. Временно перекрыто было движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова. Столичных автомобилистов просили выбирать пути объезда.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотных летательных аппаратов в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Министерстве обороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотников.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими беспилотниками оказали на месте.

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