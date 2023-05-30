Синоптик рассказал о погоде на 30 мая

В ночь на вторник, 30 мая, температура составит семь-восемь градусов тепла, а днем термометр поднимется максимально до +23 градусов, осадков не ожидается, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, такую погоду можно назвать «природным оптимумом».

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Ночью температура составит семь-восемь градусов тепла, а днем термометр поднимется максимально до +23 градусов. Хорошая, солнечная погода, ветра не будет, давление немного вырастет до 749 мм рт. ст. Осадков также не ожидается. То есть завтра будет очень комфортная погода, можно сказать, нас ожидает погодный оптимум, — рассказал Шувалов.

Ранее синоптики рассказали NEWS.ru, стоит ли верить прогнозам об аномальной жаре летом 2023 года, опубликованным в ряде СМИ и Telegram-каналов. По этим прогнозам, с непривычно жаркой погодой могут столкнуться жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока.