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Движение в районе Новохохловской улицы ограничат до 25 июня

В связи с проведением строительных работ в районе Новохохловской улицы временно ограничат движение транспорта. Об этом во вторник, 30 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Движение в районе Новохохловской улицы ограничат до 25 июня
© Вечерняя Москва

Ограничения коснутся одной полосы на участке внешней стороны ТТК и будут действовать в период с 1 по 25 июня, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также ряд улиц в пяти столичных округах временно перекроют для движения транспорта. Так, с 15 мая по 15 июля схема движения поменяется на разных участках Первомайской улицы, где проведут реконструкцию инженерных сетей. Работы пройдут в несколько этапов.

Также расписание электричек Казанского направления Московской железной дороги изменится с 27 мая до 10 июля из-за запуска МЦД-3. Часть поездов будет отменена. Некоторые изменят свой маршрут и остановки. Также будут увеличены интервалы в движении поездов

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