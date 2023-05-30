Движение в районе Новохохловской улицы ограничат до 25 июня

В связи с проведением строительных работ в районе Новохохловской улицы временно ограничат движение транспорта. Об этом во вторник, 30 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

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Ограничения коснутся одной полосы на участке внешней стороны ТТК и будут действовать в период с 1 по 25 июня, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также ряд улиц в пяти столичных округах временно перекроют для движения транспорта. Так, с 15 мая по 15 июля схема движения поменяется на разных участках Первомайской улицы, где проведут реконструкцию инженерных сетей. Работы пройдут в несколько этапов.