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Ласточки вернулись в Москву после зимовки

Ласточки вернулись после зимовки на природные территории столицы. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

Ласточки вернулись в Москву после зимовки
© Вечерняя Москва

— Ласточки одними из последних возвращаются в родные пенаты после зимовки. На природных территориях столицы можно встретить три вида ласточек. Все они занесены в Красную книгу Москвы, — говорится в сообщении.

Самый редкий вид московских ласточек — береговая ласточка, находящаяся под угрозой уничтожения. Всего на территории Москвы гнездится около 100 видов птиц, которые прилетают в город в весенне-летний период.

В столице в районе реки Алешинки обнаружили редкого зеленого дятла. До этого птицу видели в природно-исторических парках «Москворецкий» и «Битцевский лес», а также в комплексном заказнике «Зеленоградский».

Также на природных территориях столицы специалисты Мосприроды отметили начало активности рыжих лесных муравьев, занесенных в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Так, было обнаружено три больших муравейника: два в экологическом парке «Северное Бутово» и один в природно-историческом парке «Битцевский лес».

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