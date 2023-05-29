Минтранс Подмосковья напомнил правила перевозки домашних питомцев

Подмосковный Минтранс напомнил жителям и гостям Московской области, каких собак можно провозить в автобусах бесплатно.

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Так, на руках или в ручной клади есть возможность перевозки карликовых пород собак. Также без оплаты проезда можно брать с собой собак- поводырей гражданам с ограниченными возможностями здоровья, сообщает «Радио 1».

На животное необходимо надеть намордник, поводок опознавательный знак.

Других животных, например, птиц или рептилий нужно транспортировать в клетках или специальных переносках.

Проезд собак средних и крупных прод в транспорте оплачивается отдельно. В городском сообщении стоимость перевозки составляет 45 рублей, в пригородном до 25 км – 45, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно – 90 рублей, далее 50 км – 135 рублей, передает РИАМО.