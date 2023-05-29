Ласточки вернулись в Москву после зимовки

На природные территории Москвы вернулись ласточки, сообщает пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».

«В столице гнездится около 100 видов птиц, которые прилетают в город в весенне-летний период. Ласточки одними из последних возвращаются в родные пенаты после зимовки», - говорится в сообщении.

По информации Мосприроды, на природных территориях столицы можно встретить три вида ласточек. «Все они занесены в Красную книгу Москвы», - уточнили в учреждении.