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Ласточки вернулись в Москву после зимовки

На природные территории Москвы вернулись ласточки, сообщает пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».

«В столице гнездится около 100 видов птиц, которые прилетают в город в весенне-летний период. Ласточки одними из последних возвращаются в родные пенаты после зимовки», - говорится в сообщении.

По информации Мосприроды, на природных территориях столицы можно встретить три вида ласточек. «Все они занесены в Красную книгу Москвы», - уточнили в учреждении.

В пресс-службе подчеркнули, что ласточки играют важную роль в сохранении баланса экосистемы, они уничтожаюьт большое количество насекомых, регулируя тем самым их численность.

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