Москвичей пригласили на день финансовой грамотности в ВШЭ

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— На этот раз главной темой станут инвестиции. Гостей мероприятия ждут лекции и мастер-классы практикующих специалистов, финансовые консультации и познавательные выставки, — отметила она.

Так, финансовый блогер Светлана Толкачева расскажет о главных ошибках начинающих инвесторов, а как избежать уловок финансовых мошенников и не стать жертвой финансовой пирамиды, подскажет управляющий Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

На портале «Открытый бюджет города Москвы» также появились материалы об инвестиционной грамотности. Пользователи смогут узнать все самое важное о ценных бумагах и способах получения дохода, а также поймут, на что обратить внимание при покупке и продаже облигаций.