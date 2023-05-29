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Москвичей пригласили на день финансовой грамотности в ВШЭ

В Центре Культур Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» пройдет «День финансовой грамотности» 1 июня. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Москвичей пригласили на день финансовой грамотности в ВШЭ
© Unsplash

— На этот раз главной темой станут инвестиции. Гостей мероприятия ждут лекции и мастер-классы практикующих специалистов, финансовые консультации и познавательные выставки, — отметила она.

Так, финансовый блогер Светлана Толкачева расскажет о главных ошибках начинающих инвесторов, а как избежать уловок финансовых мошенников и не стать жертвой финансовой пирамиды, подскажет управляющий Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

На портале «Открытый бюджет города Москвы» также появились материалы об инвестиционной грамотности. Пользователи смогут узнать все самое важное о ценных бумагах и способах получения дохода, а также поймут, на что обратить внимание при покупке и продаже облигаций.

Недавно горожанам рассказали, как защитить свои финансы в цифровом пространстве. Лекция прошла в рамках проекта «Финансовая грамотность в московских библиотеках».

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