Панды Жуи и Диндин переехали в столичный зоосад из Китая в 2019 году. Это было сделано в рамках двустороннего соглашения, которое было заключено между зоопарком Москвы и Центром по разведению панд в Чэнду. Согласно договору, Жуи и Диндин проведут в столичном зоопарке 15 лет. В пути панд сопровождали специалисты, которые обеспечили спокойствие и комфорт животных во время многочасового перелета. В поездку для Жуи и Диндин подготовили набор продуктов, среди которых обожаемый пандами бамбук и особые смеси.