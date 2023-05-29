«Желает всяческой гармонии»: Московский зоопарк показал панду Жуи, которая беззаботно завтракает
Московский зоопарк опубликовал видео с пандой Жуи, которая сидит на солнышке и завтракает. Кадры показала пресс-служба столичного зоосада в понедельник, 29 мая.
— Беззаботно ест и желает вам душевного равновесия и всяческой гармонии, — говорится в Telegram-канале зоопарка.
На кадрах видно, как косолапый наслаждается поеданием бамбука в утро понедельника, пока все спешат на работу.
Панды Жуи и Диндин переехали в столичный зоосад из Китая в 2019 году. Это было сделано в рамках двустороннего соглашения, которое было заключено между зоопарком Москвы и Центром по разведению панд в Чэнду. Согласно договору, Жуи и Диндин проведут в столичном зоопарке 15 лет. В пути панд сопровождали специалисты, которые обеспечили спокойствие и комфорт животных во время многочасового перелета. В поездку для Жуи и Диндин подготовили набор продуктов, среди которых обожаемый пандами бамбук и особые смеси.
Также в Московском зоопарке проживает множество видов животных. Недавно зоосад поделился видео со степной кошкой, которая отдыхала, качаясь в красном гамаке.