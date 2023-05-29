Москвичам напомнили об уникальных экскурсиях на ретротрамвае «Татра Т2»

В столице продолжаются экскурсии на ретротрамвае «Татра Т2». Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (Дептранс) города Москвы Максим Ликсутов.

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— «Татра Т2» построен в 1960 году — во всем мире сегодня осталось лишь несколько таких экземпляров. Это уникальная возможность почувствовать себя пассажиром прошлых лет. Следующая экскурсия пройдет 9 июня, — сказал он.

Заммэра отметил, что такой формат экскурсий пользуется большой популярностью у москвичей, в прошлую экскурсию билеты раскупили всего за час. Поездка на трамвае пройдет от Волочаевской улицы до Чистопрудного бульвара. Можно будет узнать интересные факты об истории города и развитии столичного трамвая. Экскурсия длится полтора часа, пишет Telegram-канал Дептранса.