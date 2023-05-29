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В Москве начались работы по ремонту набережных

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по расшивке швов гранитной облицовки столичных набережных. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

Ремонт набережных начался в Москве
© РИА Новости

"В этом году обновим 11 набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности до середины ноября отремонтируем более 190 тыс. погонных метров покрытий. Эти мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что в настоящее время работы проводятся на Устьинской и Кадашевской набережных. Также ремонт проведут на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Якиманской, Болотной набережных, участке Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста и участке Шлюзовой набережной.

"Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил Бирюков.

По словам главы комплекса городского хозяйства, для москвичей эти работы проходят практически незаметно. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.

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