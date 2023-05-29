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Ефимов: Москва начинает размещение зеленых облигаций для населения

Правительство Москвы 30 мая начинает размещение зеленых облигаций для населения, которые позволят гражданам инвестировать в проект замены дизельных автобусов на электробусы. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ефимов: Москва начинает размещение зеленых облигаций для населения
© Вечерняя Москва

— Облигации будут выпущены объемом два миллиарда рублей и со сроком обращения два года. Приобрести облигации может любой совершеннолетний гражданин России, являющийся налоговым резидентом Российской Федерации, — заявил он.

По словам заместителя столичного мэра, ставка купонного дохода составляет 8,5 процента годовых. Облигации для населения — особый вид облигаций, которые размещаются только среди физических лиц.

Министр правительства Москвы и глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева добавила, что ценные бумаги не будут торговаться на бирже, а значит, не будут подвергаться рыночным рискам. Они могут быть досрочно выкуплены городом по цене их покупки в любое время по заявке владельца.

Таким образом, они смогут инвестировать в облигации без риска потери средств. Каждый покупатель сможет вложить в облигации от одной тысячи до 15 миллионов рублей.

Как отметила, министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, такие облигации для москвичей — новый для столицы финансовый инструмент, который обеспечивает доходность выше текущего уровня инфляции при отсутствии рыночных рисков.

Также Ефимов сообщил, что столичное правительство одобрило льготные кредиты на 6,6 миллиарда рублей для трех пищевых предприятий. Кроме того, в 2022 году Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выделил столичному производителю заем на пять лет в размере 100 миллионов рублей.

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