Ефимов: Москва начинает размещение зеленых облигаций для населения

Правительство Москвы 30 мая начинает размещение зеленых облигаций для населения, которые позволят гражданам инвестировать в проект замены дизельных автобусов на электробусы. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Облигации будут выпущены объемом два миллиарда рублей и со сроком обращения два года. Приобрести облигации может любой совершеннолетний гражданин России, являющийся налоговым резидентом Российской Федерации, — заявил он.

По словам заместителя столичного мэра, ставка купонного дохода составляет 8,5 процента годовых. Облигации для населения — особый вид облигаций, которые размещаются только среди физических лиц.

Министр правительства Москвы и глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева добавила, что ценные бумаги не будут торговаться на бирже, а значит, не будут подвергаться рыночным рискам. Они могут быть досрочно выкуплены городом по цене их покупки в любое время по заявке владельца.

Таким образом, они смогут инвестировать в облигации без риска потери средств. Каждый покупатель сможет вложить в облигации от одной тысячи до 15 миллионов рублей.

Как отметила, министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, такие облигации для москвичей — новый для столицы финансовый инструмент, который обеспечивает доходность выше текущего уровня инфляции при отсутствии рыночных рисков.