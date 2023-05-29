Горожанам рассказали о нововведении в приложении «Метро Москвы»
Уже летом карту москвича можно будет привязать к приложению «Метро Москвы». Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
— Мы начинаем тестировать привязку карты москвича к приложению «Метро Москвы»... Уже летом новая функция заработает полноценно для всех пользователей карты, — сказал он.
При этом для миллиона обучающихся в приложении на телефонах разных производителей дополнительно будет доступна покупка и запись льготных абонементов, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
В Москве перезапустили проект «Книги в метро». Теперь во время поездок жители и гости столицы смогут читать бесплатные электронные книги из приложения «НЭБ Свет» от Российской государственной библиотеки.
Также москвичам рассказали о востребованности биометрии при оплате проезда в метро. Кроме того, сейчас тестируют виртуальную «Тройку» на турникетах метро и МЦК.
В столичных автобусах, электробусах и трамваях установлено более 30 тысяч валидаторов, к которым с начала года жители столицы приложили свои карты и билеты более 430 миллионов раз.