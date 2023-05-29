Горожанам рассказали о нововведении в приложении «Метро Москвы»

Уже летом карту москвича можно будет привязать к приложению «Метро Москвы». Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

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— Мы начинаем тестировать привязку карты москвича к приложению «Метро Москвы»... Уже летом новая функция заработает полноценно для всех пользователей карты, — сказал он.

При этом для миллиона обучающихся в приложении на телефонах разных производителей дополнительно будет доступна покупка и запись льготных абонементов, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В Москве перезапустили проект «Книги в метро». Теперь во время поездок жители и гости столицы смогут читать бесплатные электронные книги из приложения «НЭБ Свет» от Российской государственной библиотеки.

Также москвичам рассказали о востребованности биометрии при оплате проезда в метро. Кроме того, сейчас тестируют виртуальную «Тройку» на турникетах метро и МЦК.