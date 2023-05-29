$79.97-0.0285.92+0.04

Горожанам рассказали о нововведении в приложении «Метро Москвы»

Уже летом карту москвича можно будет привязать к приложению «Метро Москвы». Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Горожанам рассказали о нововведении в приложении «Метро Москвы»
© Unsplash

— Мы начинаем тестировать привязку карты москвича к приложению «Метро Москвы»... Уже летом новая функция заработает полноценно для всех пользователей карты, — сказал он.

При этом для миллиона обучающихся в приложении на телефонах разных производителей дополнительно будет доступна покупка и запись льготных абонементов, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В Москве перезапустили проект «Книги в метро». Теперь во время поездок жители и гости столицы смогут читать бесплатные электронные книги из приложения «НЭБ Свет» от Российской государственной библиотеки.

Также москвичам рассказали о востребованности биометрии при оплате проезда в метро. Кроме того, сейчас тестируют виртуальную «Тройку» на турникетах метро и МЦК.

В столичных автобусах, электробусах и трамваях установлено более 30 тысяч валидаторов, к которым с начала года жители столицы приложили свои карты и билеты более 430 миллионов раз.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий