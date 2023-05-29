Собянин рассказал о благоустройстве территории кластера "Ломоносов"

Здесь создадут качественное общественное пространство с автопарковками, велопрокатом и хорошим освещением. Дополнительно высадят деревья и кустарники

Фото: Mos.ru Mos.ru

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«Еще три года назад огромная территория в Раменках между проспектом Вернадского и улицей Светланова представляла собой весьма грустное зрелище. Сегодня здесь реализуется крупнейший проект научно-технологического развития России — создание инновационного центра МГУ “Воробьевы горы”. Недавно Президент России открыл кластер “Ломоносов” — флагман ИНТЦ», — напомнил он.

На первом этапе здесь планируют создать качественное общественное пространство непосредственно возле флагмана и на участках от проспекта Вернадского до гимназии МГУ (Проектируемый проезд № 6453), от гимназии до Раменского бульвара (Проектируемый проезд № 1194).

На втором этапе приведут в порядок участок между гимназией и улицей Светланова (Проектируемый проезд № 1190).

Часть работ уже завершена.

У подножия главной лестницы создана центральная площадь — парадный вход в кластер «Ломоносов». Здесь разместили скульптурную группу и скамейки-вазоны, а также высадили крупные деревья. Расположенный рядом сквер с большим количеством зеленых насаждений оттеняет строгую геометрию фасадов здания.

«В ближайшее время планируется создать удобные пешеходные связи, которые соединят “Ломоносов” с гимназией МГУ и ближайшими станциями метро “Университет”, “Ломоносовский проспект” и “Раменки”. Для велосипедистов будут оборудованы велопарковки и точки проката», — рассказал о планах Мэр Москвы.

Кроме того, здесь обустроят специальные места для парковки автомобилей. А пассажиры общественного транспорта смогут пользоваться комфортными остановочными павильонами с зарядными слотами для гаджетов.

На расположенной рядом с кластером «Ломоносов» территории заменят покрытие тротуаров площадью более 20 тысяч квадратных метров. На проезжей части уложат свыше 37 тысяч квадратных метров асфальта, нанесут разметку и установят дорожные знаки. Также планируют разбить более 18 тысяч квадратных метров газона и высадить деревья и кустарники.

Пешеходная зона с плиточным мощением, удобными лавочками и зелеными насаждениями появится недалеко от Дома студента на пересечении улицы Светланова и Проектируемого проезда № 1190.

На территории будет безопасно по вечерам: там установят 360 современных энергосберегающих фонарей.

Завершить работы первого этапа собираются в августе.