Шесть тележек с напитками установят в музее-заповеднике «Царицыно»

Тележки появятся у Черногрязских ворот и на Большой дворцовой поляне, рядом с Виноградной оранжереей и Оранжерейным мостом, а также возле Третьего кавалерийского корпуса и у музыкального фонтана.

© Ю. Иванко. Mos.ru

Город выставил на торги права на размещение шести тележек с навесами для продажи прохладительных напитков на территории музея-заповедника «Царицыно». Заявки на участие в аукционе принимают до 16 июня. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

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«Участие в торгах на право размещения нестационарных торговых объектов предоставляет предпринимателям возможность начать свое дело с небольших инвестиций. Победили аукционов, которые пройдут 21 июня, установят передвижные тележки на мощеных участках вблизи популярных прогулочных маршрутов музея-заповедника “Царицыно”. Договоры с ними подпишут на пять лет. Площадь каждого объекта — четыре квадратных метра. Принять участие в торгах могут представители малого и среднего бизнеса», — сказал Иван Щербаков.

Нестационарные торговые объекты предназначены для продажи воды, соков, кваса и других прохладительных напитков в период с 1 мая по 1 октября. Тележки оформляются в соответствии с типовыми архитектурными решениями, характеристиками и требованиями. Они представляют собой обшитые алюминиевыми композитными панелями с зеркальным эффектом конструкции с навесом.

Тележки установят в разных частях парка: у Черногрязских ворот и на Большой дворцовой поляне, рядом с Виноградной оранжереей и Оранжерейным мостом, а также возле Третьего кавалерийского корпуса и у музыкального фонтана.

Открытые аукционы пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия в них потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на площадке.

Информация об объектах городской собственности, выставленных на торги, размещается на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения торгов и воспользоваться другими сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более 5,8 тысячи объектов недвижимости.