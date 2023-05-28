Собянин: С речных вокзалов Москвы можно отправиться в 30 крупных городов России

С Южного и Северного речных вокзалов столицы можно отправиться в путешествие на теплоходе по 30 крупным городам России . Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

«Отправиться в плавание на теплоходе по 30 крупным городам и историческим центрам России теперь можно с Южного и Северного речных вокзалов. Жемчужина сезона - круиз «Московская кругосветка» или «Речное Золотое кольцо». Маршрут начинается с Северного речного вокзала, а заканчивается на Южном. Теплоход идет по Москве-реке, Оке и Волге. Туристы посетят Ярославль, Ростов, Кострому, Переславль-Залесский и другие малые и большие города России», - написал Сергей Собянин.

Как подчеркнул мэр, в 2023 году столица продолжила обновлять маршрутную сеть, включив в нее 10 основных экскурсионных прогулок. У каждого маршрута появились свой цвет на схеме и расписание. Новой точкой притяжения для жителей и гостей столицы стал причал «Лужники-Центральный». Для посадки и высадки пассажиров, а также для помощи и ориентирования на причалах и набережных в городе сделали единую систему навигации.