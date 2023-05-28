$79.97-0.0285.92+0.04

Работы по благоустройству дворов начались во всех округах столицы

Проекты разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан.

Работы по благоустройству дворов начались во всех округах столицы
© Mos.ru

Во всех административных округах столицы в полном объеме начались работы по благоустройству дворов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году проведем работы по благоустройству более 1,6 тысячи дворовых территорий, все проекты разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан», — отметил заммэра.

Чаще всего жители просили улучшить освещение, детские и спортивные площадки, установить новые лавочки.

Во дворах отремонтируют асфальтовое покрытие дорожек и проездов, сделают удобные парковочные пространства. Специалисты обновят детские и спортивные площадки, заменят на них оборудование и покрытие, поставят дополнительные фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами.

«В рамках благоустройства меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. Во дворах при наличии необходимого пространства можно разместить не только скамейки, но и качели, беседки», — добавил Петр Бирюков.

Заключительный этап благоустройства дворов — озеленение. Специалисты приведут в порядок газоны, обустроят клумбы, там, где позволяет территория, дополнительно высадят деревья и кустарники.

По желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев.

Ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, привели в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Среди его основных положений — создание необходимой инфраструктуры для отдыха и занятий спортом, качественное освещение и благоустройство территорий.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий