Работы по благоустройству дворов начались во всех округах столицы

Проекты разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан.

© Mos.ru

Во всех административных округах столицы в полном объеме начались работы по благоустройству дворов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году проведем работы по благоустройству более 1,6 тысячи дворовых территорий, все проекты разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан», — отметил заммэра.

Чаще всего жители просили улучшить освещение, детские и спортивные площадки, установить новые лавочки.

Во дворах отремонтируют асфальтовое покрытие дорожек и проездов, сделают удобные парковочные пространства. Специалисты обновят детские и спортивные площадки, заменят на них оборудование и покрытие, поставят дополнительные фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами.

«В рамках благоустройства меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. Во дворах при наличии необходимого пространства можно разместить не только скамейки, но и качели, беседки», — добавил Петр Бирюков.

Заключительный этап благоустройства дворов — озеленение. Специалисты приведут в порядок газоны, обустроят клумбы, там, где позволяет территория, дополнительно высадят деревья и кустарники.

По желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев.